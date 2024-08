I nerazzurri hanno un organico extra large per fronteggiare il numero abnorme di gare stagionali: il centrocampo è il reparto più affollato.

L’Inter cerca il giusto mix tra esperienza e freschezza per affrontare le sfide di una stagione densa di impegni. La gestione di Inzaghi non sarà semplice, difficile non scontentare qualcuno: Mehdi Taremi, Davide Frattesi e Piotr Zielinski su tutti non possono e non vogliono essere considerati delle seconde linee.

Segnali

I primi due hanno inciso positivamente a Marassi subentrando dalla panchina. La combinazione tra loro ha permesso a Thuram di segnare il goal del momentaneo 1-2. Va da sé, come evidenzia la Gazzetta dello Sport, che ora abbiano una forte ambizione: quella di guadagnarsi un posto da titolare.

Piotr Zielinski

L’ex Sassuolo

Tra i giocatori che aspirano a modificare il proprio ruolo all’interno della rosa, Davide Frattesi emerge con particolare evidenza. La sua prestazione a Genova non ha fatto altro che confermare ciò che molti già sapevano: la sua capacità di incidere profondamente sul gioco è indiscussa. Con 6 reti all’attivo nella scorsa stagione, si è posizionato come il secondo centrocampista più prolifico dell’Inter, nonostante abbia iniziato dal primo minuto solo in 6 occasioni.

Il recupero

Piotr Zielinski si avvicina alla nuova stagione con l’obiettivo di reinventarsi e conquistare un posto nell’Inter. Dopo aver risolto il suo problema muscolare, il polacco è ora a disposizione di Inzaghi; il suo compito non è per nulla semplice considerata la presenza dei titolari Barella e Mkhitaryan e dello stesso Frattesi.

