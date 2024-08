L’ex centrocampista del Sassuolo anche contro il Genoa è entrato molto bene e ora scalpita per ottenere una maglia da titolare.

In vista dell’esordio casalingo della stagione contro il Lecce, l’Inter è chiamata a rispondere presente. Dopo un inizio di campionato che ha visto i nerazzurri inciampare in un pareggio contro il Genoa, il desiderio di conquistare i primi 3 punti è pressante. In tutto ciò il tecnico della squadra milanese si trova ad affrontare dilemmi tattici significativi, in particolare riguardo alla composizione del centrocampo.

Henrikh Mkhitaryan

Il grande dubbio

Il principale interrogativo per Inzaghi riguarda chi schierare nel cuore del gioco: Mkhitaryan, nonostante una prestazione non brillante contro il Genoa, o Frattesi, che ha lasciato il segno con un assist decisivo? L’allenatore piacentino si trova quindi dinanzi a un bivio: puntare sulla continuità rappresentata dall’armeno o dare spazio all’entusiasmo e alla freschezza di dell’ex Sassuolo? Quest’ultimo, entrando dalla panchina, ha saputo dare una scossa all’assetto della squadra, dimostrando che può essere una carta vincente da giocare fin dal primo minuto; secondo la Gazzetta dello Sport l’italiano ha più chance che mai di poter vincere il ballottaggio con l’ex Roma. In aggiunta, la disponibilità di Zielinski come potenziale sostituto offre a Inzaghi ulteriori opzioni per il centrocampo.

Novità e conferme nella formazione

Oltre al dilemma in mezzo al campo, sono previste almeno due modifiche rispetto alla formazione vista all’esordio stagionale. Dumfries e Pavard sono pronti a rientrare dal primo minuto, sostituendo rispettivamente Darmian e Bisseck.

