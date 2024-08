Il tecnico nerazzurro adesso ha una freccia in più nel proprio arco: l’attaccante iraniano scalpita per l’esordio a San Siro.

Il debutto presso stadi iconici come San Siro rappresenta un momento cruciale per i calciatori e la cosa vale anche per Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano, si appresta a fare il suo ingresso in questo teatro del calcio, portando con sé non solo le aspettative dei tifosi ma anche la speranza di segnare al debutto.

Il recupero

Nonostante un infortunio che ha rallentato il suo slancio nel precampionato, periodo durante il quale sembrava convertire in goal ogni pallone toccato, Taremi si avvicina al rientro in campo con una fame rinnovata. Secondo la Gazzetta dello Sport è comunque molto difficile che l’ex Porto giochi dal primo minuto contro il Lecce: Lautaro Martinez contro il Genoa ha mostrato di essere indietro in quanto a condizione fisica ma Inzaghi dovrebbe affidarsi alle sicurezze e quindi all’intesa che il Toro ha con Thuram.



La strada verso la Thu-La-Ta

Tuttavia, il tecnico è rimasto favorevolmente colpito dai pochi minuti giocati a Marassi dalla Thu-La-Ta. Inzaghi ha accennato alla possibilità di vedere il tridente scendere in campo fin dall’inizio in alcune partite in futuro; secondo la rosea questa settimana l’allenatore ha provato in allenamento il trio. Certo resta difficile immaginarli tutti e 3 in campo dal primo minuto: servirebbe lasciare fuori un centrocampista, il che potrebbe portare anche a perdere equilibrio.

