Le parole dell’ex tecnico dell’Inter Antonio Conte nei confronti di Mourinho. L’intervista integrale a Belve

A Belve, l’ex tecnico dell’Inter Antonio Conte, ha voluto parlare di Mourinho.

«Lui è un vincente. Ci siamo detti quello che pensavamo, poi ci siamo incontrati e stretti la mano. Ma apprezzo quello che mi dice in faccia, in quel periodo in Inghilterra c’era un momento caldo tra me e lui. Ora abbiamo risolto. In Inghilterra li chiamano ‘mind games’, ad attacco si risponde attacco. Io vengo dalla strada, non lo dimentichi mai, non ho paura di niente e nessuno».

