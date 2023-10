Gianluca Scamacca ha parlato dopo la sconfitta dell’Italia contro l’Inghilterra. Ecco le dichiarazioni dell’ex obiettivo dell’Inter

Gianluca Scamacca, ex obiettivo dell’Inter, ha parlato a Rai Sport dopo Inghilterra-Italia.

«Abbiamo fatto una buona gara, ci abbimo creduto e abbiamo lavorato tanto insieme. Poi appena concedi un qualcosa questi giocatori qui ti fanno male. Ce la siamo giocata alla pari, poi il centimetro in più che lasci lo paghi. A livello fisico non sto benissimo. Mi sono messo al servizio della squadra, devo lavorare di più spalle alla porta. Lavoro per aiutare la mia Nazionale. Il sogno è andare all’Europeo, questa serata va dimenticata perchè è tutto ancora aperto».

L’articolo Scamacca: «Possiamo qualificarci agli Europei» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG