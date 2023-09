Joaquin Correa continua a faticare nella sua nuova esperienza con la maglia del Marsiglia: l’Inter, invece, si gode Sanchez

Joaquin Correa al Marsiglia e Alexis Sanchez all’Inter è stata una delle sliding door del calciomercato estivo. I nerazzurri hanno ceduto l’argentino in prestito oneroso con diritto di riscatto, dopo due stagioni deludenti con la maglia della beneamata. Per rimpiazzarlo hanno scelto Alexis Sanchez, liberatosi a parametro zero proprio dall’Olympique Marsigilia.

Se il cileno ha cominciato a collezionare i primi minuti della stagioni in maglia nerazzurra (risultando anche decisivo all’ingresso a partita in corso contro la Real Sociedad per dare una scossa alla squadra), discorso diverso va fatto per il Tucu che continua a deludere i suoi nuovi tifosi e a non trovare la via del gol.

L’articolo Ex Inter, Correa ancora non si sblocca al Marsiglia: i nerazzurri si godono Sanchez proviene da Inter News 24.

