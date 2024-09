Esordio da sogno alla Fiorentina per l’ex esterno sinistro nerazzurro: il tedesco ha trovato il goal anche se questo non è valso la vittoria.

In una partita ricca di emozioni e colpi di scena, la Fiorentina ha strappato un prezioso pareggio al Monza, con un match che si è concluso sul 2-2. Tra i protagonisti del match, Robin Gosens, che con il suo goal ha contribuito a determinare l’esito della partita. L’ex giocatore dell’Inter, al suo rientro nel campionato italiano, ha condiviso le sue impressioni a caldo, svelando le sue aspirazioni e la visione del suo nuovo ruolo all’interno della squadra viola.

La parentesi nerazzurra

Robin Gosens è tornato a calcare i campi della Serie A dopo un anno in Germania con la maglia dell’Union Berlino. L’Inter lo comprò dall’Atalanta, squadra con cui si era messo in luce; il tedesco però a Milano ha dovuto fare i conti con l’esplosione di Dimarco che gli ha tarpato le ali. Gosens comunque è riuscito a segnare goal pesantissimi come quello a Barcellona o quello contro la Lazio lasciando un ricordo tutto sommato nei tifosi nerazzurri.

L’integrazione nel progetto tecnico

Il laterale ha parlato a DAZN nel post gara di Fiorentina-Monza sostenendo che Palladino sembra aver avuto un ruolo importante nel facilitare il suo ambientamento. Gosens, che in passato ha lavorato sotto la guida di tecnici che prediligono un calcio offensivo e dinamico, come Gasperini e Inzaghi, ha sottolineato la facilità con cui si sta adattando ai dettami tattici dell’attuale mister, trovando affinità tra le metodologie dei suoi precedenti allenatori.

