Il commissario tecnico della nazionale italiana Luciano Spalletti ha aggiornato la situazione sui due nerazzurri.

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa anche delle condizioni di Nicolò Barella ed Alessandro Bastoni. “Nelle riflessioni a cui facevamo riferimento prima c’è anche la tattica della squadra. Nelle richieste un po’ troppo esigenti c’era anche quella di difendere a quattro e costruire a tre, di cambiare vestito durante la partita e probabilmente quello è stato un errore. Ora questo dubbio voglio toglierlo: giocheremo sempre 3-5-2 o 3-4-2-1. Ora se fate il giochino dei doppi ruoli diventa facile partendo dal 3-5-2 o dal 3-5-1-1 o dal 3-4-2-1. In avanti si è un po’ più liberi di interpretare le qualità che si hanno, ma il sistema è quello. Ho riflettuto, probabilmente devo fare in maniera diversa e questa è una delle cose che cambierò”.

Nicolò Barella

Le condizioni di Bastoni

“Abbiamo visto cosa è successo durante la partita, l’ha chiamato Buffon e poi io. I dottori erano stati un po’ più pessimisti, mentre lui è stato molto più ottimista sulla possibilità di mettere tutto a posto in pochi giorni. E questo già da sabato mattina. Oggi aveva ancora quella idea, si valuterà di giorno in giorno e poi si prenderanno le corrette decisioni”.

L’operazione del sardo

“Barella mi ha chiamato subito dopo la convocazione e mi ha messo al corrente della sua difficoltà: gli voglio bene, è un professionista serio e in questo caso non posso cambiare la direzione del vento, posso solo adeguare un po’ le vele. Per cui debbo avere l’alternativa e aspetto Barella per la prossima convocazione. Ho parlato con Volpi, medico sociale dell’Inter, ma di solito a parlare sono i nostri medici e a loro è stato spiegato bene il problema. Si è fatto questo intervento e l’hanno programmato per questa sosta qui. Nel ragazzo io ho fiducia, l’ho trovato sincero: ha difficoltà respiratorie ed è bene metterlo nelle condizioni di esprimersi al meglio”.

