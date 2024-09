Il grande dubbio che attanaglia le menti di molti riguarda l’ultima versione della squadra di Inzaghi: porterà risultati anche in futuro?

L’Inter guidata da Simone Inzaghi emerge come un esempio emblematico di come un adeguato processo evolutivo possa non solo rinnovare l’approccio al gioco, ma anche consolidare ulteriormente le basi per future vittorie sia a livello nazionale che internazionale. La formazione nerazzurra, già lodata per le sue prestazioni nella passata stagione, sembra aver trovato nuove vie per sorprendere e dominare gli avversari, mostrando nelle prime partite una freschezza e delle soluzioni tattiche rinnovate che promettono di rendere il loro gioco sempre meno prevedibile e più efficace.

Federico Dimarco

Innovazioni tattiche decisive

L’esaltazione dell’ultimo modello di gioco adottato dall’Inter, denominato dal Corriere dello Sport “Inzaghiball“, si basa sull’introduzione di innovazioni tattiche che hanno permesso alla squadra di sorprendere gli avversari. Emblematici sono i ruoli rivisitati di giocatori come Dimarco e Pavard, utilizzati in posizioni offensive con un impatto diretto sul punteggio, o le avanzate di Acerbi che, oltrepassando la prima linea di pressing, hanno contribuito ad aumentare la pressione sull’area avversaria. L’inserimento di queste nuove soluzioni tattiche arricchisce notevolmente il repertorio offensivo dell’Inter, rendendo molto difficile disegnare il modulo con cui effettivamente si schiera in campo.

Alla conquista dell’Europa

Fortificata da queste premesse, l’Inter di Inzaghi guarda con rinnovato ottimismo anche oltre i confini nazionali, conscia di poter mettere in difficoltà anche gli avversari più titolati. L’imminente sfida in Champions League contro il Manchester City si presenta come il teatro ideale per testare l’efficacia delle innovazioni tattiche introdotte.

