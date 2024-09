Il telecronista Riccardo Trevisani ha espresso il suo parere sulla squadra di Inzaghi e sul mercato da lei condotto.

Nell’ambiente del calcio italiano, ogni inizio di stagione porta con sé un mix di speranze, aspettative e analisi dettagliate sulle mosse di mercato e le strategie adottate dalle squadre. In questo contesto, l’interesse per le sorti dell’Inter è sempre molto alto. Le dichiarazioni di Riccardo Trevisani a Pressing aprono una finestra illuminante sull’avvio di stagione della squadra nerazzurra, offrendo non solo un’analisi delle scelte tecniche e tattiche ma anche una prospettiva sulle potenziali dinamiche del campionato.

Il miglioramento della rosa

L’Inter ha avviato la stagione con alcuni cambi significativi sia in campo sia nella continuità tecnica. L’arrivo di Zielinski al posto di Klaassen rappresenta, secondo Trevisani, un miglioramento per la squadra, così come l’acquisto di Correa per rimpiazzare Sanchez. Queste mosse di mercato indicano un’attenzione particolare da parte della dirigenza nell’affinare l’organico a disposizione dell’allenatore, in carica già da quattro anni. In realtà il Tucu è sicuramente più giovane del cileno ma i nerazzurri l’avrebbero ceduto volentieri.

Piotr Zielinski

La sfida della maturazione e della concorrenza

Nonostante gli innesti ritenuti positivi, Trevisani pone l’accento anche sulle incognite legate all’età di alcuni elementi della rosa e sull’evoluzione dei giovani calciatori, fattori questi determinanti per la crescita complessiva del team. L’Inter, più forte rispetto a sé stessa nelle precedenti stagioni, deve però confrontarsi con una Juventus che, secondo le previsioni del telecronista, potrebbe raggiungere gli 82 punti in campionato.

