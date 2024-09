L’ex allenatore Arrigo Sacchi ha commentato alcuni episodi salienti dell’ultima giornata di Serie A.

Arrigo Sacchi sulla Gazzetta dello Sport ha detto la sua sull’Inter di Inzaghi e non solo. “La terza giornata di campionato ha detto una cosa importante: l’Inter sta benissimo. Non soltanto perché ha vinto 4-0 contro l’Atalanta, ma perché in possesso palla ha fatto vedere ottime manovre. I ragazzi di Simone Inzaghi devono ancora migliorare quando si trovano in fase difensiva: si abbassano troppo, non fanno pressing e in questo modo si portano gli avversari al limite dell’area. Può essere una scelta pericolosa, specialmente quando ti trovi di fronte squadre che hanno grandi campioni in grado di risolvere la partita con una semplice giocata. A mio avviso, comunque, i nerazzurri, quando comandavano l’azione, hanno meritato un 10 in pagella. Se a questa qualità aggiungono anche un po’ di pressing penso che possano arrivare al cento per cento delle loro potenzialità”.

Esultanza Inter

Sul caso Theo-Leao

Ha fatto discutere, e non poco, il caso che riguarda Theo Hernandez e Leao. Non conosco le dinamiche all’interno del gruppo e non mi permetto di giudicare. Dico però che le scelte dell’allenatore, anche quando si ritiene che siano sbagliate, vanno sempre rispettate dai giocatori. Fonseca è lì per dare un’anima e un gioco alla squadra, se ha tenuto fuori Theo e Leao ci avrà pensato su parecchio: gli allenatori non compilano le formazioni a casaccio. Quanto a Leao, dico questo: è un ragazzo che ha grandi qualità, ma non sempre riesce a metterle in mostra. Deve lavorare parecchio per fare quel salto di qualità che tutti si aspettano da lui”.

