L’ex portiere dell’Inter Julio Cesar parla di un retroscena avuto con Mourinho. Ecco cosa è accaduto con Maicon presente.

Queste le parole dell’ex portiere dell’Inter, Julio Cesar che racconta un retroscena con Maicon e soprattutto Mourinho: “Un giorno negli spogliatoi trovai un articolo con la foto di un portiere in maglia rossa. Spiegava che i colori forti mettono in difficoltà gli attaccanti. Non sapevo che lo avesse messo Mourinho. Lottavamo per lo scudetto con la Roma e a Firenze sbagliai un’uscita.“

Mourinho

Aggiunge: “Il giorno dopo Maicon mi disse che avrei giocato la partita successiva con la maglietta gialla. Gli risposi che noi le usavamo solo per allenarci. Mourinho mi disse ‘Gioca come c…o vuoi. Io non voglio un portiere che prende la palla sotto le gambe, ne voglio uno con personalità’. Quando finì, gli dissi che non avrei giocato in giallo. Il giorno dopo ho indossato la maglia gialla e abbiamo vinto.” Conclude così.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG