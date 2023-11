Ex Inter, Mazzarri: «Sono famoso per le lamentele? Ora non ne farò più» Le parole del tecnico del Napoli

Walter Mazzarri torna a parlare in conferenza stampa da tecnico del Napoli in vista della sfida di sabato pomeriggio con l’Atalanta. Di seguito le sue parole.



COME SONO STATI I PRIMI GIORNI – «Devo stare attento a come parlo, sono famoso per i lamenti e quindi ora c’è un altro Mazzarri (sorride, ndr). Sto bene, ho dormito 12 ore al giorno, non sono stanco (ride, ndr). Tutto bene, il gruppo visto da fuori… già quello fatto con Spalletti è stato un capolavoro, mi emozionava a vederlo, è stato un qualcosa di bello per tutti gli italiani, un bellissimo calcio, grande organizzazione, un piacere. Quando vedi una squadra così, dopo 23 anni in panchina, speri di allenarla e ringrazio il presidente che mi ha chiamato e penso di allenarli almeno fino a fine anno».

