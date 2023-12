L’ex portiere dell’Inter Onana rischia di perdere il posto da titolare nel Manchester United. Ecco la situazione attuale

Il momento è molto difficile per André Onana, ancora una volta decisivo in negativo nel pareggio del Manchester United con il Galatasaray in Champions League. L’ex Inter sta facendo fatica: 7 su 14 gol presi in Coppa, e Ten Hag starebbe ragionando sul togliergli il posto da titolare.

Come riporta Chris Weeler sul Daily Mail, aumentano le quotazioni per la promozione di Altay Bayndir a titolare: portiere turco classe 1998.

