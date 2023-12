Krol, ex difensore degli azzurri, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della gara tra Inter e Napoli

Ruud Krol, ex difensore dei partenopei, al Mattino ha voluto citare l’Inter in vista della sfida contro il Napoli.

SE PUNTEREBBE ANCORA SU DI LUI – «Non lo so. Forse no. C’è l’Inter, squadra di grande talento e tantissima personalità. Ora lì c’è uno dei punti deboli della squadra, al centro. Magari Juan Jesus potrebbe dare più garanzie, anche se non mi dispiacerebbe vedere Ostigard. In questo momento, anche alla luce delle critiche e dei giudizi negativi che ha ricevuto, giusto che il ragazzo venga messo a riflettere. Deve staccare la spina».

CONTINUA SU CALCIONEWS24

L’articolo Krol su Napoli Inter: «Nerazzurri dalla grande personalità» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG