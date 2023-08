Ex Inter, Romano: «Lukaku-Roma Gialorossi in missione, si tratta» Le parole dell’uomo mercato

Intervenuto ai microfoni di SOS Fanta, l’uomo mercato, Fabrizio Romano, ha parlato del possibile affare che vede coinvolto l’ex Inter, Romelu Lukaku e la Roma.

LE PAROLE- «A me dal Chelsea è arrivato questo messaggio: calma. La Roma vuole Lukaku ed è in missione, c’è un ottimo rapporto tra proprietà, tutti i proprietari americani si stanno venendo incontro. Il club inglese però fa filtrare calma soprattutto sulle tempistiche, bisogna infatti accontentare il Chelsea.Ci vuole un pagamento importante del prestito, una copertura dell’ingaggio e il via libera finale di Lukaku stesso. Servono ancora un po’ di tasselli, la Roma è al lavoro per Romelu, ma calma. Da quello che so, c’è una trattativa da costruire col Chelsea ancora. L’idea di Lukaku era di passare il weekend in Belgio con persone a lui vicine e muoversi poi a inizio settimana prossima verso il suo futuro»

L’articolo Ex Inter, Romano: «Lukaku-Roma Gialorossi in missione, si tratta» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG