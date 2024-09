Il difensore slovacco, in passato anche capitano nerazzurro, resta a Parigi ma non verrà ritenuto una delle prime scelte.

La situazione di Milan Skriniar al Paris Saint-Germain ha fatto discutere parecchio nell’ultima settimana della sessione estiva di calciomercato. Dopo le recenti dichiarazioni del suo allenatore, Luis Enrique, il caso sembra poter rientrare.

La posizione di Skriniar

Nonostante il ritorno tra i convocati, Milan Skriniar non sembra occupare una posizione centrale nei piani tattici del tecnico del Paris Saint-Germain, Luis Enrique. Durante l’ultima conferenza stampa, l’allenatore ha sottolineato come, nonostante il contributo significativo del giocatore nella scorsa stagione, ora ci si trovi in un momento differente. La chiusura del calciomercato segna un punto di non ritorno rispetto alle decisioni sulle dinamiche di squadra per il futuro immediato.

Milan Skriniar

La filosofia di Luis Enrique

Approfondendo i principi che guidano le scelte di Luis Enrique, emerge un approccio piuttosto pragmatico. Il tecnico ha rimarcato l’importanza di valorizzare tutti i giocatori a disposizione, senza esclusioni. In questo quadro, la presenza di un contratto diventa il simbolo dell’appartenenza al progetto squadra, indipendentemente dalle dinamiche di mercato. Skriniar è a disposizione e verrà utilizzato in futuro pur non essendo il titolare; si può dire quasi senza timore di smentita però che la sua scelta di lasciare l’Inter, squadra in cui era uno dei leader, si sia rivelata infelice. Lo slovacco nell’estate del 2023 ha scelto di non rinnovare il contratto con i nerazzurri per trasferirsi a costo zero al PSG.

