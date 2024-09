Il giornalista Michele Criscitiello tesse le lodi del suo dirigenziale nerazzurro per i colpi di mercato messi a segno.

Una delle squadre che quest’anno ha catalizzato l’attenzione per le sue mosse di mercato è l’Inter, Campione d’Italia in carica, la cui gestione delle operazioni di trasferimento è stata valutata recentemente dal direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello.

Valutazione più che sufficiente

Nonostante le aspettative potessero essere altissime per una squadra al vertice del calcio italiano, l’approccio dell’Inter al mercato estivo è stato misurato. Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Sportitalia, attribuisce all’Inter un voto di 6.5 per il mercato. Questo punteggio riflette una valutazione sostanzialmente positiva dell’operato della società, evidenziando come non fossero necessarie mosse rivoluzionarie ma piuttosto interventi mirati per consolidare l’organico.

Piotr Zielinski

Strategie vincenti e gestione oculata

L’analisi pone in rilievo come la dirigenza nerazzurra, rappresentata da Beppe Marotta e Piero Ausilio, abbia saputo muoversi con saggezza nel mercato. La politica dei trasferimenti a parametro zero e l’attenzione nel chiudere acquisti mirati per le seconde linee sono state le due mosse maestre che hanno caratterizzato l’estate dell’Inter. Questa strategia ha permesso alla squadra di rafforzarsi senza ricorrere a investimenti eccessivi, seguendo un approccio economicamente sostenibile.

La mossa migliore

Uno degli aspetti maggiormente sottolineati dall’analisi di Criscitiello riguarda il rinnovo del contratto di Lautaro Martinez. Il prolungamento dell’impegno dell’argentino con l’Inter viene considerato un colpo da sette in pagella, sottolineando l’importanza strategica di mantenere al proprio interno giocatori chiave per la propria rosa.

L’avviso

Nonostante la buona gestione del mercato e il consolidamento dell’organico, l’Inter si appresta ad affrontare una stagione tutt’altro che semplice. Criscitiello sottolinea come, sebbene i nerazzurri rimangano la squadra da battere, il percorso verso la riconferma del titolo nazionale sarà costellato di difficoltà. La concorrenza, sempre più agguerrita, e le inevitabili sfide che il campionato italiano presenta, renderanno il cammino dell’Inter un vero e proprio test di resistenza e abilità.

