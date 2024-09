C’è tanta curiosità attorno all’ultimo arrivato nel club nerazzurro: chi lo conosce bene ne èsalta una dote in particolare.

Alla fine Tomas Palacios è stato annunciato come nuovo giocatore dell’Inter. Tuttosport dedica un lungo approfondimento al nuovo difensore argentino, specificando cosa prevedono le prossime tappe della sua crescita.

La dote che lo rende unico

Finora in Argentina il giovane ha dimostrato di avere una grande capacità di adattamento, avendo cambiato ruolo da attaccante a difensore con successo. All’Inter potrà contare in particolare su due modelli: Yann Bisseck e Benjamin Pavard. Il primo in particolare ha dimostrato come il lavoro duro e la dedizione possano trasformare le promesse in realtà concrete: Palacios sogna di ripercorrerne le orme.

Yann Bisseck

La strategia di Inzaghi

Simone Inzaghi, l’architetto dietro il successo attuale dell’Inter, ha chiaro nella mente il ruolo che Palacios avrà nella squadra. L’allenatore punta a integrarlo gradualmente, lasciando che il giovane assimili la cultura e le tattiche della squadra a suo ritmo, senza la pressione immediata di risultati. Il tecnico lo utilizzerà solo quando sarà sicuro che il giovane non incorra in incidenti di percorso.

Oltre il campo

Quello che emerge dal racconto di chi conosce Palacios è il ritratto di un atleta riservato, uno che preferisce far parlare il campo. La sua trasformazione da attaccante a difensore è stata accolta con un sorriso, testimoniando non solo una rara maturità ma anche una straordinaria adattabilità. Sono queste le qualità che, abbinati al suo talento innato, alimentano le speranze che presto il pubblico dell’Inter possa ammirare le sue doti da difensore sul terreno di gioco.

