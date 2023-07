Ex Inter, UFFICIALE, Kolarov dice addio al Pisa, dopo un mese dall’accordo con il club: il comunicato

Finisce l’avventura come ds del Pisa per l’ex Inter, Aleksandar Kolarov, dopo poco più di un mese dal suo approdo in toscana.

Ecco il comunicato ufficiale della società.

COMUNICATO- Il Pisa Sporting Club informa che il sig. Aleksandar Kolarov, investito lo scorso 3 giugno del ruolo di Direttore Sportivo, ha comunicato alla Società la decisione di non formalizzare l’accordo, rinunciando all’incarico

L’articolo Ex Inter, UFFICIALE, Kolarov dice addio al Pisa proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG