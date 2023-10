L’ex giocatore dell’Inter Gnoukouri potrebbe addirittura essere espulso dall’Italia per irregolarità. La situazione attuale

Problemi per Assane Gnoukouri: potrebbe essere addirittura espulso dall’Italia per irregolarità sotto il profilo dell’identità.

Lui ha giocato nell’Inter per 3 stagioni dal 2014 al 2017, collezionando 11 presenze in campionato compreso anche il derby. L’avvocatessa Michela Cucchetti ha avviato le pratiche per la richiesta di asilo perché sta rischiando seriamente di essere espulso dall’Italia.

