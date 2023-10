Rui Costa: «Inter Benfica Non ho sentimenti di rivalità». il Presidente del Benfica ha parlato della sfida europea

Il Presidente della squadra portoghese Rui Costa ha parlato prima di Inter Benfica. Ecco le sue parole a calciomercato.com.

«Mi aspetto ovviamente un’atmosfera, giochiamo la Champions a San Siro con una grande squadra. Non ci sono rivincite, abbiamo perso nella scorsa stagione contro la futura finalista, allora era un quarto di finale, oggi sono i gironi. Abbiamo bisogno di vincere, perché col Salisburgo abbiamo perso. Derby? Contro le italiane è sempre speciale, ho giocato 12 anni in Italia. Non ho sentimenti di rivalità, rispetto tutti, ma evidentemente sono fiorentino e milanista»

