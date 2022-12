Arriva la triste notizia della morte di Fabian O’Neill, ex calciatore con eccessi che gli sono costati purtroppo la morte.

Classe 1973, l’ex calciatore Fabian O’Neill ci ha lasciato. L’amatissimo ex calciatore del Cagliari e della Juventus è stato ricoverato la mattina del 24 dicembre a Montevideo. Il ricovero è dovuto a seguito del peggioramento di una malattia epatica con cui l’uruguaiano combatteva da tempo.

Questa mattina, il 25 dicembre, le sue condizioni si sono irrimediabilmente aggravate ed a soli 49 anni, O’Neill ci lascia per sempre.

L’ex giocatore O’Neill aveva già in passato lottato per la propria vita a causa di questa patologia epatica. Basti pensare che nel 2020, venne ricoverato per una insufficienze al fegato, ma all’ora era riuscito a salvarsi con l’aiuto dei medici.

Tantissimo il dolore causato da questa perdita, soprattutto per i tifosi sardi. Nel Cagliari ha, infatti, giocato 136 partite entusiasmando i fans. Fortissimo il legame con il calciator Zidane che più volte lo definì: “il calciatore più forte con cui mi sono mai allenato“.

