Max Allegri stabilisce il nuovo modulo della Juventus, il 3-5-2 ecco come sarà quando la rosa si completerà con Pogba e Di Maria.

Il tecnico della Juventus prepara la squadra bianconera per l’assalto all’Europa League e in campionato almeno per conquistare la prossima Champions League. Stiamo ovviamente parlando di tutta la rosa al completo. In porta ci sarà Szczesny nella formazione ideale. Difesa a tre con Danilo, Bremer e Sandro a comporre la difesa del Brasile che tanto è mancata nelle battute finali del Mondiale.

Centrocampo con Rabiot, Locatelli e Pogba, riserve del calibro di Paredes, Fagioli, Miretti e McKennie. Esterni a tutta fascia, a sinistra oltre Kostic, c’è la sorpresa Samuel Iling Junior che si è preso la prima squadra. A destra c’è una possibile sorpresa, stiamo parlando di Chiesa, con Cuadrado che scivolerebbe nel lussuolo ruolo di prima alternativa. Davanti Vlahovic è sempre il titolare se sta bene, insieme sempre per quanto riguarda le condizioni fisiche, Angel Di Maria fresco campione del mondo.

