Ecco le cinque migliori frasi che calciatori ed ex hanno detto all’allenatore del Milan, Stefano Pioli. L’elenco

Ha vinto lo scudetto, è più che mai on fire. Stefano Pioli è uno dei grandi personaggi dell’anno e ha ricevuto non pochi complimenti e valutazioni lusinghiere. Eccone un estratto.

1) «Mi mancava l’1% che mi faceva stare dentro il gruppo. Pioli mi ha martellato sul lavoro, glielo devo riconoscere, avevo passato un anno difficile e abbiamo fatto come se non ci fosse stato» (Sandro Tonali, gennaio 2022).

2) «La capacità di legare con la squadra l’ha sempre avuta, anche quando era alla Lazio. Cercava il confronto, sapeva come motivarci. Quando lo vedo riunito in cerchio con la squadra rivedo il “mio” Pioli: ricordo un discorso straordinario dopo la finale di Coppa Italia persa nel 2015. Quelle parole ci spinsero per il gran finale con il Napoli che ci portò in Champions League. Calarsi nella realtà particolare del Milan, con tanti giovani in rosa, gli ha fatto bene. È come un padre che “gioca” con i figli. Impara la loro lingua, si sintonizza con il modo di vedere e vivere le cose, ovviamente sempre nel rispetto dei ruoli. Lui e il Milan sono una cosa sola» (Marco Parolo, febbraio 2022).

3) «È migliorato tanto, si è aggiornato per proporre sempre un bel calcio. La sostanza c’era, il Milan gli ha dato la possibilità di tirarla fuori tutta» (Christian Vieri, aprile 2022).

4) «Io credo che l’entusiasmo dei giovani possa durare, Pioli ha dato alla squadra un gioco sicuro» (Roberto Mancini, agosto 2022).

5) «Il Milan continua a far bene come l’anno scorso e ha giocatori di livello, oltre a un allenatore come Pioli che è in totale sintonia con il gruppo. E in campo si sente, si vede» (Gianfranco Zola, novembre 2022).

