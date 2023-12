Ex Milan, Charles De Ketelaere ha parlato della sua avventura con la maglia dell’Atalanta: ottime sensazioni con Gasperini

Intervistato da Sky, l’ex Milan De Ketelaere ha parlato così dopo Atalanta-Salernitana:

«Anche all’inizio ho fatto bene, sono passato poi da un periodo così così ma nelle ultime settimane mi sento meglio. Cosa mi chiede Gasperini? Tanto, sia tatticamente che sugli aspetti tecnici, di puntare ed essere protagonista in attacco. Ci provo, mi sento in crescita. Cosa mi agevola Tante cose, ma mi sento bene in questo stile di gioco e nella posizione (di attaccante, ndr). Si vede e sono contento. Adesso gioco come attaccante e mi sento bene».

