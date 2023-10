La sfida tra Gattuso e De Zerbi in Olympique Marsiglia-Brighton termina con un pareggio: risultato amaro per l’ex Milan

Bene ma non benissimo per Gennaro Gattuso al suo esordio in Europa League col Marsiglia. L’ex Milan ha pareggiato per 2 a 2 contro il Brighton di De Zerbi.

La squadra francese era passata in vantaggio di ben due gol, realizzati da Mbemba e Veretout. Poi la rimonta degli inglesi con Gross ed il gol nel finale di Joao Pedro.

