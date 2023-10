Il difensore del Genoa, Johan Vasquez, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del prossimo match di Serie A contro il Milan

Intervistato da Il Secolo XIX, Johan Vasquez, difensore del Genoa, ha parlato del suo rapporto con Gilardino, della nuova stagione con i rossoblù e del prossimo match contro il Milan.

SU GILARDINO – «Non conoscevo mister Gilardino e lui non conosceva me e alla fine non potevo sapere quale sarebbe stato il mio futuro. Il mister mi è piaciuto subito e mi ha dato fiducia. Sono partito titolare in Coppa Italia per l’indisponibilità di un mio compagno e poi ci sta che all’inizio non mi abbia schierato dal primo minuto: ero con il gruppo da appena un paio di settimane».

LE MIE CARATTERISTICHE – «Nella vita sono un soldato: se il mister mi dice di fare l’attaccante scendo in campo e gioco. Nel sangue però sento di essere un difensore. Mi trovo bene come centrale di sinistra nella difesa a tre Ma fa bene anche se gioco centrale o terzino in una linea a 4. In carriera credo di aver fatto una volta anche il quinto di centrocampo».

SULLA SFIDA CONTRO IL MILAN – «Con le squadre più importanti le motivazioni sono infinite. Il Milan è un club forte, se li concedi spazio vanno subito in porta. Al di là delle motivazioni, però, a fare la differenza sarà l’atteggiamento con cui affronteremo la gara».

SUL PUBBLICO DEL FERRARIS – «Ho avuto la fortuna di giocare a San Siro, in grandi stadi al mondiale, in Messico e negli Stati Uniti. Ma il Ferraris quando gioca il Genoa è tra i cinque più belli al mondo».

