Come riferito da Juventusnews24, la Juventus Next Gen vuole inserire un altro giocatore di esperienza dopo l’acquisto già ufficializzato di Simone Guerra dalla Feralpisalò, rimpolpando il pacchetto di Over presenti in rosa già arricchito dalle conferme di Poli e Iocolano. Il mirino questa volta si è spostato a centrocampo, con i bianconeri che hanno allacciato i contatti per Marco Fossati.

Il giocatore che tra le varie è cresciuto nelle giovanili Milan, ha costruito la sua carriera tra Serie B e Serie A con le maglie di Ascoli, Bari, Perugia, Cagliari, Verona e Monza.

