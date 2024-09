E’ rimasto nei cuori di tutti i tifosi rossoneri e ancora oggi da oltreoceano è innamorato del mondo Milan. Per lui è arrivato anche il primo trofeo con la nuova maglia. Un’altra vittoria e record di trofei personali per Olivier Giroud, che vince così il suo primo titolo negli Stati Uniti. L’attaccante francese ex Milan (38 anni il prossimo 30 settembre) segna il suo secondo gol alla decima presenza con i Los Angeles FC, sbloccando il risultato della finale di Coppa US Open vinta 3-1 contro lo Sporting Kansas City. Arrivato dalla lista svincolati dopo aver lasciato il Milan in seguito alla scadenza del suo contratto lo scorso 30 giugno, Olivieri Giroud aveva segnato il suo primo gol statunitense in un’altra finale: quella di Leagues Cup persa 3-1 dai Los Angeles FC sul campo del Columbus Crew lo scorso 26 agosto. Giroud-Milan, un amore che non si dimenticherà mai Nonostante le molte […]

