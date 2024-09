L’inglese, impalpabile in questo inizio di stagione, molto probabilmente questa sera partirà dal primo minuto con l’obbiettivo di riguadagnare credibililtà Nel mondo del calcio ogni partita rappresenta un’opportunità per i giocatori di dimostrare la loro importanza nell’organico di squadra, soprattutto quando si trovano di fronte a momenti critici, siano essi causati da infortuni o cali di forma. Il Milan, una delle squadre più blasonate del campionato italiano, si trova in una simile situazione con uno dei suoi giocatori, Ruben Loftus-Cheek, che è chiamato a riscattarsi in una fase cruciale della stagione. La partita contro il Lecce diventa quindi un appuntamento chiave per lui, un’occasione imperdibile per lasciare un segno tangibile del suo valore per la squadra. La situazione di Alvaro Morata Alvaro Morata, attaccante del Milan, è alle prese con una borsite che lo costringerà a partire dalla panchina nella prossima partita contro il Lecce. Questa decisione, oltre a essere […]

