Arriva alla sesta giornata la prima storica vittoria della squadra rossonera in Lega Pro guidata da Daniele Bonera. Questa volta ad essere decisivo è stato.. Nella splendida cornice dello Stadio Felice Chinetti a Solbiate Arno si è scritta una pagina storica per il Milan Futuro, la seconda squadra del club rossonero, che ha ottenuto la sua prima vittoria in campionato di Serie C. La giornata di festa è stata segnata dalla vittoria per 2-1 sulla Spal, con una rimonta emozionante che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino agli ultimi minuti di gioco. Un traguardo storico Il Milan Futuro, sotto la guida tecnica di Daniele Bonera, è riuscito a conquistare tre punti fondamentali, totalizzando così 5 punti in classifica. La vittoria è arrivata alla sesta giornata, dopo un avvio di stagione difficile caratterizzato da due pareggi e tre sconfitte. La formazione rossonera ha dimostrato forza e determinazione, invertendo la […]

