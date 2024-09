In un Milan che punta alla vetta della classifica dopo un anno spicca un giocatore rapidamente diventato un punto di riferimento per Fonseca ed i compagni Il Milan si appresta a vivere una serata potenzialmente storica a San Siro. Affrontando il Lecce, i rossoneri hanno l’opportunità di raggiungere la vetta della classifica, posizione che manca dall’ottobre 2023. Dopo un inizio di stagione traballante, con risultati altalenanti, la squadra di Fonseca ha l’occasione di lanciare un segnale forte agli avversari, puntando dritto al riconquisto dello scudetto. Il Milan e L’Obiettivo del Primato La partita contro il Lecce non è soltanto un incontro di Serie A come gli altri per il Milan. Vincere significherebbe per i rossoneri agganciare il Torino in vetta alla classifica, superando, almeno temporaneamente, squadre del calibro di Juventus e Napoli. Questo scenario, considerato quasi improbabile dopo le prime giornate, testimonia la resilienza e la capacità di reazione di […]

