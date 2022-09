Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna ed ex Milan, ha parlato dopo il pareggio per 2-2 contro lo Spezia: le sue parole sul futuro

Sinisa Mihajlovic ha parlato a Dazn dopo Spezia-Bologna.

«Quando facciamo gol poi smettiamo di giocare e torniamo tutti indietro. Troppo poco aggressivi in avanti, prendere gol era questione di tempo come è successo. Nel secondo tempo abbiamo continuato a giocare nonostante la rete subita e purtroppo non siamo riusciti a vincere. Non lo so se ci sarà un incontro con il presidente, ma io sono sempre a disposizione».

