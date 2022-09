Parla il giornalista Marco Barzaghi sul proprio canale Youtube per parlare dell’Inter e soprattutto della questione portiere.

Ecco le parole del giornalista Marco Barzaghi che parla nel proprio canale Youtube dell’Inter e della situazione in porta: “Bisogna avere il coraggio di avere questa transizione, di testare Onana per capire di più e se può essere il portiere leader del futuro. Non vuoi escludere Handanovic? Però stai rischiando tanto. E in tre anni hai perso due scudetti per il problema portiere: il primo di Conte per Padelli e lo scorso con Radu.“

Andre Onana

Conclude così il giornalista: “Bisogna avere il coraggio di fare qualcosa di rivoluzionario. Cambiare qualcosa già da mercoledì col Bayern, provare Onana per avere la controprova se può fare la differenza, Maignan l’ha fatta: a portieri invertiti non so come sarebbe andata a finire.“

Anche l’ex portiere dell’Inter, Zenga aveva posto il problema del portiere, insomma vedremo se Simone Inzaghi penserà al cambio in porta.

