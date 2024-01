Ex Milan, Ante Rebic potrebbe tornare in Serie A: l’esterno croato è stato offerto alla Salernitana. Sabatini al momento fa muro

Come riporta Il Mattino, Ante Rebic, ex attaccante del Milan, potrebbe tornare in Serie A.

L’esterno croato del Besiktas è stato offerto alla Salernitana: al momento Sabatini ha però declinato volendo prima risolvere in un senso o nell’altro la questione Dia.

