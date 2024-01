Longari senza dubbi: «Rossoneri bisognosi in questo reparto». Le parole del giornalista sul mercato del Milan

Gianluigi Longari ha parlato nel suo editoriale su Sportitalia delle esigenze di calciomercato del Milan. Ecco le parole del giornalista:

PAROLE – «Milan e Napoli guidano la fila delle squadre bisognose nel reparto difensivo, e non è un caso che entrambe stiano valutando possibilità che spesso e volentieri sovrappongono. Buongiorno è chiaramente il profilo più apprezzato, ma sembra oggettivamente difficile che Urbano Cairo possa assumersi la responsabilità di smontare a stagione in corso il giocattolo granata sottraendo un elemento angolare come il proprio capitano. A maggior ragione dopo le esternazioni a getto continuo che inducono i tifosi granata alla calma. Rimangiarsele riscalderebbe il clima probabilmente oltremisura. Allora largo alle piste alternative, come Solet che con il Napoli ha un discorso avviato ma non convince per i troppi infortuni, Adarabioyo e Kelly i cui file già da tempo sono sulle scrivanie dei dirigenti rossoneri e partenopei.

Una calma apparente, con il fuoco che arde sotto la cenere, in attesa di divampare a partire dalla prossima settimana. Tutto all’ultimo, come da uso e costume italiano».

