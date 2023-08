Cipirian Tatarusanu ha trovato l’accordo per il suo trasferimento all’Abha Club. Spunta un retroscena sull’ex Milan

Dopo aver salutato il Milan, Cipirian Tatarusanu ha trovato l’accordo per il suo trasferimento all’Abha Club. Il portiere rumeno andrà a giocare in Arabia Saudita, dopo aver trovato l’accordo per un contratto di due anni con ingaggio da 1,7 milioni di euro il primo anno che salirà a 1,8 il secondo.

Come riferisce Calciomercato.com, ci sarebbe un retroscena legato al suo trasferimento. L’estremo difensore sarebbe stato un’idea del Cagliari, che ha poi virato su Scuffet per completare il reparto dei portieri insieme a Radunovic.

