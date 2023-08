Rade Krunic è finito nel mirino del Fenerbahce: dopo le resistenze del Milan, il club turco ha virato e chiuso per un nuovo centrocampista

Sembrava che il futuro di Rade Krunic potesse essere al Fenerbahce, per via della volontà del calciatore stesso. La resistenza del Milan e di Stefano Pioli hanno fatto sì che la trattativa sembra essere sul punto di saltare.

Come riferisce Fabrizio Romano, il club turco ha virato su un nuovo giocatore, trovando già l’accordo per il suo arrivo. Si tratta di Fred, il quale arriva dal Manchester United a titolo definitivo per circa 15 milioni di euro.

