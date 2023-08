L’ex Milan Vranckx è vicino a tornare in Serie A. Lo vuole la Fiorentina ma per il momento la trattativa è in stand by

Vranckx resta in attesa di definire il proprio futuro sul mercato. L’ex Milan tornato al Wolfsburg dopo il mancato riscatto da parte dei rossoneri in seguito al prestito, è vicino alla Fiorentina, che vorrebbe riportarlo in Italia.

Come riportato dall’edizione odierna del QS – La Nazione l’affare è rimasto un po’ in stand-by durante il weekend.

