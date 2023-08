È fissata per oggi la deadline per Benjamin Pavard all’Inter. Tuttosport espone dubbi sull’esito della trattativa

Atteso per oggi l’esito della trattativa tra Inter e Bayern Monaco per Benjamin Pavard. Tuttosport va un po’ controcorrente ed evidenzia tutti i dubbi sulla buona riuscita dell’affare.

Il quotidiano sottolinea la resistenza fatta da Tuchel e come i bavaresi non abbiamo ancora trovato un sostituto (nonostante i contatti per Kalulu e Chalobah).

L’articolo Pavard Inter, Tuttosport va controcorrente: «Altro che ottimismo, c’è un dubbio» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG