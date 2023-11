Ex Milan, George Weah non è più il presidente della Liberia: arrivano le dichiarazioni della leggenda rossonera

Giornata di elezioni in Liberia e George Weah, presidente in carica, ha perso contro lo sfidante Joseph Boakai, con almeno un punto di distacco allo spoglio. Di seguito le parole dell’ex Milan e del padre del bianconero Tim a L’Equipe.

«I risultati annunciati questa sera, anche se non sono definitivi, indicano che il signor Boakai ha un vantaggio che non possiamo recuperare. È il momento dell’eleganza nella sconfitta. Il popolo liberiano ha parlato e la sua scelta sarà onorata e rispettata».

