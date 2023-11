Rinnovo Krunic, distanza ampia tra le parti sul prolungamento del centrocampista: la richiesta ha gelato Furlani

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Rade Krunic potrebbe diventare presto una grana per il calciomercato Milan.

Il bosniaco è in scadenza nel 2025 e ha chiesto 3.5 milioni per rinnovare fino al 2026 con opzione per la stagione successiva. Una richiesta che ha gelato Furlani: i rossoneri hanno messo sul piatto 2.5 milioni. La fumata è grigia tendente al nero.

