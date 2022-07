Parla il nuovo tecnico della Triestina, Bonatti da ex allenatore della Juventus primavera parla dei giovani bianconeri.

Queste le parole dell’ex tecnico della Juventus primavera, Bonatti ora nuovo tecnico della Triestina che parla alla Gazzetta.it.

Questo il pensiero su Miretti: “Bravissimo. Io penso che ci siano degli step, e lui ha già superato i primi. Ha talento ma soprattutto ha grande sicurezza emotiva. Che sia il campo sotto casa, la Youth League o la Serie A ha i suoi punti fermi e sa che farne. Per me, se gli danno fiducia, può arrivare in Nazionale.“

Parlando di Soulé: “Attaccante promettente, ha già esordito anche lui, ha un talento tecnico importante. È chiaro che deve adeguarsi al contesto italiano, ma ha una capacità di adattamento fantastica all’allenamento.“

Conclusione su De Winter all’Empoli: “Scelta giusta, parliamo di un ragazzo di un’eleganza incredibile, ha fatto esperienza in più posizioni, ma ha una maturità da grandissimo centrale difensivo.“

