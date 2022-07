Il tecnico del Lugano, Croci-Torti parla così dopo l’amichevole contro l’Inter. Ecco le parole dell’allenatore.

Queste le parole dell’allenatore del Lugano, Croci–Torti dopo l’amichevole contro l’Inter, si presenta in conferenza stampa così: “Abbiamo giocato diverse amichevoli ottenendo risultati altalenanti qualche infortunio di troppo ha fatto si che non potessimo mai lavorare con la rosa al completo, però ci sono tanti ragazzi che sono riusciti a mettersi in mostra lavorando bene quindi sotto tanti aspetti va bene così. La squadra non sarà molto diversa da quella che abbiamo visto contro l’Inter.“

Inter Esulta fine gara

Aggiunge: “Non possiamo prenderci grossi rischi perché abbiamo partite importanti anche nelle prossime settimane, domenica non è un momento in cui posso permettermi di perdere lucidità e mandare subito in campo giocatori che arrivano da periodi di inattività come Bottani. Abbiamo anche giocatori con infortuni più importanti e faremo di tutti per recuperarli nel più breve tempo possibile.” Conclude.

