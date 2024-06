L’ex difensore Filippo Galli vedrebbe bene l’attuale terzino del Tottenham in rossonero.

Il Milan oltre al grande centravanti sembra orientato a comprare un mediano da schierare davanti alla difesa ed un terzino destro che abbia caratteristiche offensive. Ci sono dubbi relativi agli attuali terzini destri: Calabria ha il contratto in scadenza nel 2025 e Florenzi in passato ha avuto qualche screzio con Fonseca. Gli obiettivi del Milan in quella zona di campo sono soprattutto Emerson Royal e Matty Cash.

Il parere

Filippo Galli alla Gazzetta dello Sport ha detto la sua sul profilo di Emerson Royal: “Se guardiamo al curriculum direi di sì: ha giocato in nazionale, nella Liga e in Premier. Ha esperienza internazionale, ovvero quello che serve al Milan per alzare il livello, ed è abituato ai ritmi del campionato inglese, altro valore aggiunto. Arriverebbe come alternativa a Calabria, ed è giusto così: una grande squadra, se vuole essere tale, deve avere più opzioni”.

Theo Hernandez

Tutti in avanti?

“Sarebbe un Milan offensivo, sì, ma Emerson non è solo spinta. Al Tottenham si è spesso sacrificato in fase difensiva, con risultati discreti”.

Il costo dell’operazione ed il parallelo con l’arrivo di Theo

“Quello fu un colpo, anche perché Theo aveva 21 anni. Per Royal il Milan farebbe un investimento in linea con quelli della scorsa stagione. Come Theo 5 anni fa, però, anche il brasiliano sembra convinto del progetto: aspetto fondamentale, Fonseca ha bisogno di gente pronta a sposare la causa”.

