L’affare Zirkzee al Milan si complica sempre di più. Ecco la richiesta reale di Kia Joorabchian alla voce commissioni.

Il Milan continua a ritenere Joshua Zirkzee la priorità per l’attacco. In realtà, così come abbiamo riportato da giorni, la squadra mercato rossonera ha comunicato al Bologna l’intenzione di pagare la clausola pari a 40 milioni, trovando l’intesa economica anche con il calciatore sulla base di un contratto di 5 anni a 4 milioni di euro. Tutto fatto? Nemmeno per sogno. Occorre infatti trovare la quadra con il procuratore dell’olandese Kia Joorabchian che, alla voce commissioni, chiede circa 15 milioni. Matteo Moretto, sul proprio canale Youtube, ha approfondito al questione svelando un retroscena rilevante ai fini della buona riuscita dell’operazione.

Il nodo commissioni

Il giornalista ha sottolineato che “per quanto riguarda la clausola, secondo me non è tanto importante capire quando scadrà. Perché comunque il futuro di Zirkzee, una volta che si chiuderanno gli Europei, dovrà essere deciso”. Ha aggiunto inoltre un dettaglio rilevante, sottolineando che “la clausola di Zirkzee scada alla metà di agosto, quindi comunque c’è ancora tempo. Ma ripeto, non è un fattore così importante di cui discutere. Su Zirkzee-Milan da un po’ non ci sono novità sostanziali. Il Milan ha un accordo con Zirkzee per quanto riguarda il contratto, ha già fatto sapere al Bologna che pagherebbe la clausola da 40 milioni. Quindi nessuna trattativa o inserimento di altri calciatori (Saelemaekers, Colombo)”. Il vero nodo da risolvere sarebbe “quello delle commissioni che per il Milan, anche da un punto di vista etico è una situazione complicata da affrontare. La quantità economica è importante, si aggira intorno ai 10/12 milioni di euro. E’ importante la cifra ma anche le modalità di pagamento, perchè comunque Kia vorrebbe un pagamento rapido, invece ci sono anche altre opzioni. Il Milan su questo sta cercando di discutere“.

Joshua Zirkzee

Zirkzee affare saltato?

Matteo Moretto ha inoltre affrontato la questione che si pongono in tanti: Zirkzee è ancora un obiettivo del Milan? A questa domanda l’esperto ha risposto che “continuo a chiedere se il Milan ha abbandonato la pista e mi viene detto di no, che continua a considerare il giocatore una priorità, però la convocazione all’Europeo ha certamente allungato le tempistiche, ed è vero dell’interesse del Manchester United”. A proposito del club inglese ha affermato che “a me però non risulta che lo United sia in chiusura per Zirkzee o che abbia comunicato al Bologna di pagare la clausola. E’ vero che è uno degli attaccanti in lista, che ci sono dei dialoghi con Kia, ma siamo ancora all’inizio. Il Milan ad oggi è ancora in vantaggio, ma serve chiudere questa trattativa. Si forzerà tanto sulla volontà del giocatore, che ha sempre manifestato di voler dare priorità al progetto rossonero”.

