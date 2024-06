Il Milan sarebbe riuscito a scongiurare la partenza di Theo. La richiesta fatta al Bayern Monaco avrebbe fatto scoraggiare i bavaresi.

Il futuro di Theo è finito al centro del chiacchiericcio di mercato per due ragioni specifiche: il talento del terzino rossonero connesso ad un contratto con scadenza breve, e successivamente le parole sibilline del giocatore stesso dal ritiro della propria Nazionale. Il Milan è sempre stato fermo sulle proprie posizioni, deciso a voler conferma il giocatore anche nei prossimi anni. Tra le maggiori ammiratrici di Theo figurava il Bayern Monaco, pronto a soddisfare le richieste economiche del francese alla voce contratto. Marca però, noto quotidiano spagnolo, ha svelato un clamoroso retroscena sul futuro del francese rossonero.

Il Bayern Monaco si è ritirato

Il Milan ha da subito alzato il muro per Theo, dimostrando fermezza e convinzione massima nei propri intendimenti. Il francese non si sarebbe mosso da Milano a meno di offerte folli, configurabili nello specifico in 90 milioni di euro. Dinanzi a questa richiesta il club bavarese ha tentennato, fino a rinunciare – scrive Marca – che spiega che la richiesta del Milan abbia gelato ogni interesse per il giocatore. Anche PSG e Chelsea che avevano mostrato un timido interesse per il giocatore, hanno ritirato i remi in barca.

Theo Hernandez

Theo rimane al Milan?

Le indiscrezioni lanciate da Marca senza dubbio aiutano il Milan nella contrattazione per il rinnovo di Theo. Dopo gli Europei è già in agenda un incontro tra il calciatore e la società, per cercare di ratificare un accordo che soddisfi entrambe le parti. La richiesta del calciatore è chiara: essere uniformato, contrattualmente parlando, a Leao che gode di uno stipendio di 7 milioni di euro annui, bonus compresi.

L’articolo Il Milan blinda Theo e il Bayern Monaco si arrende: il retroscena proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG