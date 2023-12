Fabian Ruiz Juve, non è ancora tramontata l’idea di portare lo spagnolo in bianconero: ecco la possibile mossa di Giuntoli

Come scrive il Corriere dello Sport, per la Juve non è ancora tramontata l’ipotesi di lanciarsi in un affare per l’acquisto di Fabian Ruiz, centrocampista ai margini del progetto tecnico del PSG.

Secondo il quotidiano, infatti, lo spagnolo rimane uno dei nomi in cima alla lista dei preferiti di Giuntoli, che starebbe ora pensando a come avviare una vera e propria trattativa per il suo acquisto.

