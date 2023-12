Phillips Juve, in programma un nuovo incontro per il centrocampista inglese: le ultimissime novità sull’affare per lui

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, la Juve ha in programma un nuovo summit per parlare dell’acquisto di Kalvin Phillips, centrocampista che il Manchester City ha ormai scaricato da tempo.

Prima di cederlo in Premier League, Pep Guardiola vuole capire se i bianconeri sono ancora interessati come un mese fa a concludere l’affare. Ma le alternative per Giuntoli non mancano di certo.

The post Phillips Juve, summit in programma: c’è una cosa che Guardiola vuole capire appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG